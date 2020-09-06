Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
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Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
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Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков военных грузовиков на границу с Грецией. Также в Восточном Средиземноморье сейчас находятся турецкие фрегаты.В источнике
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