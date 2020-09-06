Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков военных грузовиков на границу с Грецией. Также в Восточном Средиземноморье сейчас находятся турецкие фрегаты.

С чего всё началось Между тем турецкое государственное агентство Anadolu утверждает, что ряд турецких СМИ ошибочно сообщил о направлении военной техники к греческой границе. ТАСС 02:35