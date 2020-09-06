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Газета.Ru
Газета.Ru

Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией

Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков военных грузовиков на границу с Грецией. Также в Восточном Средиземноморье сейчас находятся турецкие фрегаты.В источнике
С чего всё началось
Между тем турецкое государственное агентство Anadolu
 утверждает, что ряд турецких СМИ ошибочно сообщил о направлении военной техники к греческой границе.
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Российская газета

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Греция прокомментировала сообщения о переброске турецких танков к границе

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