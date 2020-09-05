Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков военных грузовиков на границу с Грецией. Также в Восточном Средиземноморье сейчас находятся турецкие фрегаты.

Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией

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