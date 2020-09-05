Армия и оружие
Газета.RuТурция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков военных грузовиков на границу с Грецией. Также в Восточном Средиземноморье сейчас находятся турецкие фрегаты.
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Анкара опровергла информацию переброску военной техники к границам Греции
Московский Комсомолец Турция08:00
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Четыре человека погибли при массовом столкновении машин на Кубани
В результате столкновения четырех машин в Краснодарском крае погибли четыре человека, семь получили травмы.
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Коммерсантъ 09:01
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Синоптики предупредили об ускорении движения нового тайфуна к Приморью
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил создать резервы спасателей в районах, где ожидается удар тайфуна «Хайшен».
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
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В Сургуте эвакуировали людей из ТРЦ «Аура»
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Вести.Ru 07:10
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Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю
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Российская газета 00:59
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Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
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Общество
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Российские школьники могут не проходить тесты на коронавирусную инфекцию до конца учебного года, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
ПолитРоссия 08:30
Гаджеты
NVIDIA представила новые видеокарты RTX 3090, 3080 и 3070
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 будут довольствоваться 10 и 8 ГБ памяти GDDR6X и GDDR6 соответственно.
Evo-rus.com 01:36
Автоспорт
55 минут до старта: Комментарий Кими Райкконена
Надеюсь, в первых поворотах гонки обойдется без неприятностей, а дальше будет видно.
F1news.ru 08:15
Общество
Путин объяснил совет артистам не выступать во время коронавируса
Запрет на проведение массовых мероприятий был введен в России в конце марта на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:02
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Родители Преснякова раскрыли пол будущего ребенка Подольской
Пока пара не рассказывала своим поклонникам о поле ребенка, однако это за них сделали родственники.
Evo-rus.com 03:35
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В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
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РБК 03:11
Армия и оружие
Шойгу сообщил о планах модернизации всех танков Т-72 до уровня Т-72Б3
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Авто
Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»
В сети появились изображения нового поколения УАЗ «Буханки».
Лезги газет 03:20
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Актер Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой республики
Голливудский актер Стивен Сигал встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
РБК вчера в 15:06
Кино
Предпродажи фильма «Довод» в России превысили 11 млн рублей
Предпродажи билетов на показы нового фильма "Довод" Кристофера Нолана превысили 11 млн рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте Фонда кино данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах.
Газета.Ru 04 сентября в 06:05
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии
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Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой
Бывший президент Украины Петр Порошенко сравнил персональные санкции против него и других граждан страны со знаком отличия.
Коммерсантъ вчера в 11:38
Армия и оружие
Российские самолеты оснастят проверенной в Сирии системой прицеливания
Все российские боевые самолеты получат новейшую систему прицеливания при бомбометании, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Койки для больных коронавирусом заполнены на 80% в Забайкалье
260 коек для больных коронавирусом развёрнуты в Забайкальском крае.
Zabnews.ru 09:01