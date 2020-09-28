SM News 18

Турция перебросила в Азербайджан порядка четырех тысяч боевиков, которые воевали на севере Сирии. Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян. Как отметил дипломат, боевики, переброшенные турецкой стороной из САР, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.