Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Турция перебросила в Азербайджан четыре тысячи боевиков из САР

Турция перебросила в Азербайджан порядка четырех тысяч боевиков, которые воевали на севере Сирии. Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян. Как отметил дипломат, боевики, переброшенные турецкой стороной из САР, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости04:16
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в переброске боевиков из Сирии

Коммерсантъ05:34
Life.ru

Посол Армении сообщил о переброске 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан

Life.ru04:51
Sputnik Армения

Турция перебросила в Азербайджан 4 тысячи боевиков из Сирии – посол Армении в РФ

Sputnik Армения04:25
РИА Новости

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

РИА Новости04:16
Lenta.ru

Армения рассказала о воюющих в Карабахе боевиках из Сирии

Lenta.ru04:53
РБК

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии

РБК05:25
Экспресс газета

Турция планирует присоединение Нахичевани

Экспресс газета25 сентября в 08:48

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
151

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
40

Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца октября

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 октября, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
ТАСС08:54
49

Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Бизнесмену принадлежит 32,5% FESCO и за попыткой захвата, по его словам, стоят те самые люди, кого сам Магомедов когда-то назначил в совет директоров компании, в том числе нынешняя глава совета Лейла Маммедзаде.
РБК08:29

Азербайджан показал видео удара по артиллерии ВС Армении

Минобороны Азербайджана разместило на своем сайте видео, на котором вооруженные силы республики нанесли ответный удар по артиллерийским подразделениям ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Карабахе.
РИА Новости08:27

МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
3