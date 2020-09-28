Турция перебросила в Азербайджан четыре тысячи боевиков из САР
Турция перебросила в Азербайджан порядка четырех тысяч боевиков, которые воевали на севере Сирии. Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян. Как отметил дипломат, боевики, переброшенные турецкой стороной из САР, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.В источнике
С чего всё началось
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах
Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости04:16
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Турция перебросила в Азербайджан 4 тысячи боевиков из Сирии – посол Армении в РФ
Sputnik Армения04:25