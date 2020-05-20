Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов.

с чего всё началось

Глава Минздрава Турции заявил, что страна не будет принимать в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса.

Турция передумала принимать туристов из России в июне

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