Общество

НТВНТВТурция передумала принимать туристов из России в июне

Глава Минздрава Турции заявил, что страна не будет принимать в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса.
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с чего всё началось

Турция не примет в июне туристов из России

Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов.
ТАСС11:16

Подробнее о событии

Турция временно отказалась принимать российских туристов

Lenta.ru12:26

Турция передумала пускать российских туристов с июня. Даже через тесты на коронавирус

Фонтанка.Ру12:21

Турция не примет в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев COVID-19

ПРАЙМ11:08

Турция в июне не примет туристов из России и других стран, где много случаев коронавируса

Комсомольская правда12:06

Турция не примет туристов из стран с большим числом случаев COVID-19

Газета.Ru11:22

Турция не примет в июне туристов из России

ТАСС11:16

Турция отказалась принимать в июне туристов из России

Московский Комсомолец12:11
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Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
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Кино

Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне

Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
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Общество

Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса

Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
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Общество

Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова

Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 11:33
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
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Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер

Российская газета 11:38
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Общество

Госдеп США оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса

Вашингтон, 20 мая 2020, 22:50 — REGNUM Китай должен был бы выделить на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 не менее $9 трлн, заявил на брифинге 20 мая госсекретарь США Майкл Помпео.
REGNUM 15:50
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Игры

Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн

В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Авто

Представили новый Porsche 911 Targa

После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 18 мая в 00:10
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Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
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Экономика

В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз

Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
РИА Новости 04:21
5
Политика

США заблокировали проект заявления России по Венесуэле

Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
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Здоровье

45 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае наблюдается рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 18 мая в 00:26
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Происшествия

В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд

РИА Новости 19:25
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Общество

В Чечне запретили передвижение в период празднования Ураза-байрама

Передвижение по Чечне будет запрещено в период празднования Ураза-байрама с 23 по 26 мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в МВД республики.
RT на русском 18:08
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Общество

Туристический сезон в Греции откроется с 15 июня

Evo-rus.com 14:41
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
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Общество

В Подмосковье вновь включили отопление

В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
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Общество

TSMC прекратила принимать заказы Huawei

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший контрактным производитель полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
News.ru 18 мая в 04:28
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала свою квартиру в Нью-Йорке

Ирина Шейк рассказала в эфире Instagram-канала издания Vogue, что в Нью-Йорке, несмотря на распространение коронавирусной пандемии, не запрещены прогулки по городу.
RuNews24.ru 17:31
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Общество

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС 19:28
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Здоровье

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Lenta.ru 18:21
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