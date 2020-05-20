Общество
НТВТурция передумала принимать туристов из России в июне
Глава Минздрава Турции заявил, что страна не будет принимать в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса.
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с чего всё началось
Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов.ТАСС11:16
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Турция в июне не примет туристов из России и других стран, где много случаев коронавируса
Комсомольская правда12:06
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 11:33
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Общество
Госдеп США оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса
Вашингтон, 20 мая 2020, 22:50 — REGNUM Китай должен был бы выделить на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 не менее $9 трлн, заявил на брифинге 20 мая госсекретарь США Майкл Помпео.
REGNUM 15:50
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Авто
Представили новый Porsche 911 Targa
После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 18 мая в 00:10
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Экономика
В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз
Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
РИА Новости 04:21
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
Здоровье
45 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае наблюдается рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 18 мая в 00:26
Общество
В Чечне запретили передвижение в период празднования Ураза-байрама
Передвижение по Чечне будет запрещено в период празднования Ураза-байрама с 23 по 26 мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в МВД республики.
RT на русском 18:08
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Туристический сезон в Греции откроется с 15 июня
Evo-rus.com 14:41
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
Общество
TSMC прекратила принимать заказы Huawei
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший контрактным производитель полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
News.ru 18 мая в 04:28
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала свою квартиру в Нью-Йорке
Ирина Шейк рассказала в эфире Instagram-канала издания Vogue, что в Нью-Йорке, несмотря на распространение коронавирусной пандемии, не запрещены прогулки по городу.
RuNews24.ru 17:31
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС 19:28