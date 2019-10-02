Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии. Его слова приводит в субботу, 5 октября, пресс-служба Пентагона.
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Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии

Известия15:16

Турция переселит два миллиона сирийцев в зону безопасности

Вестник Кавказа01 октября в 22:00

Командир курдов считает, что вторжение турецких войск в Сирию приведет к войне

ТАСС14:18

Эрдоган грозит начать вторжение в Сирию через несколько дней

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Эрдоган: Турция может внезапно начать операцию в Сирии

Московский Комсомолец Турция02 октября в 02:45

О внезапной операции в Сирии предупредил Эрдоган

Южный Федеральный02 октября в 01:13

США предостерегли Турцию от проведения нескоординированной операции в Сирии

РИА Новости15:25
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Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare

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«Ротор» обыграл «Мордовию» в Саранске

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15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
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В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов

В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли.
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Медики рассказали о вреде употребления чая с сахаром

Многие в нашей стране любят пить чай, но делают это обычно неправильно.
Московский Комсомолец 03 октября в 07:40
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Трамп назвал импичмент госпереворотом. Он неправ, и вот почему

Дональд Трамп раскритиковал демократов и назвал их попытки осуществить импичмент государственным переворотом.
Телеканал 360° 02 октября в 16:23
Армия и оружие

Появилось видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»

В Сети опубликована видеозапись боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Московский Комсомолец 04:56
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Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР высказался о российском футболе и итальянских тренерах.
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Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика

Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».
News.ru 05:59
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Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Общество

Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки

4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
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В рамках фестиваля Comic Con Russia специалист по продаже прав на прокат за рубеж Анна Струдневская рассказала о том, что фильм покажут в Германии и Латинской Америке.
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Иван Ургант пошутил о пожаре в барнаульском парке аттракционов В эфир вечернего шоу попала новость о сгоревшем аттракционе "Дракончики" Телеведущий Владимир Соловьев заявил телеканалу "360", что название песни говорит само за себя, намекая, что ее герой – его коллега Иван Ургант.
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Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»

Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».
News.ru 03 октября в 20:48
Экономика

Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

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Рассекречены стартовые цены. Pixel 4 и Pixel 4 XL оказались намного дешевле ожидаемого

Ранее сообщалось, что цены на Pixel 4 и Pixel 4 XL стартуют от 820 и 1127 евро, соответственно.
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«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат

Коммерсантъ 03 октября в 19:53
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В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета 00:50
Политика

Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг

Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.
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В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Происшествия

При аварийной посадке Ан-12 возле Львова погибли люди

По состоянию на 09:00 по московскому времени установлено, что при аварийной посадке три человека погибли, ещё трое ранены.
ИнфоСМИ вчера в 03:43
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WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время первого разговора

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