Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии. Его слова приводит в субботу, 5 октября, пресс-служба Пентагона.

Фигурное катание Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.

Космос В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли.

Здоровье Медики рассказали о вреде употребления чая с сахаром Многие в нашей стране любят пить чай, но делают это обычно неправильно.

Политика Трамп назвал импичмент госпереворотом. Он неправ, и вот почему Дональд Трамп раскритиковал демократов и назвал их попытки осуществить импичмент государственным переворотом.

Футбол Гаттузо рассказал, проводил ли он переговоры с российскими клубами Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР высказался о российском футболе и итальянских тренерах.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Политика Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Общество Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки 4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.

Кино «Вторжение» Бондарчука покажут в Германии и Латинской Америке В рамках фестиваля Comic Con Russia специалист по продаже прав на прокат за рубеж Анна Струдневская рассказала о том, что фильм покажут в Германии и Латинской Америке.

Культура Соловьев и Ургант обменялись намеками после песни «Вечерний М» Иван Ургант пошутил о пожаре в барнаульском парке аттракционов В эфир вечернего шоу попала новость о сгоревшем аттракционе "Дракончики" Телеведущий Владимир Соловьев заявил телеканалу "360", что название песни говорит само за себя, намекая, что ее герой – его коллега Иван Ургант.

Происшествия Младенца в Казахстане насмерть заморозили из-за ошибки в документах Как сообщает Lenta.ru, врачи, несмотря на реальную возможность, вместо того, чтобы принять неотложные меры по реанимации малыша, стали действовать согласно оформленным документам и поместили ребенка умирать в холодильную камеру.

Технологии Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика» Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».

Экономика Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.

Гаджеты Рассекречены стартовые цены. Pixel 4 и Pixel 4 XL оказались намного дешевле ожидаемого Ранее сообщалось, что цены на Pixel 4 и Pixel 4 XL стартуют от 820 и 1127 евро, соответственно.

Политика Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .