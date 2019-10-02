Армия и оружие
ИзвестияПентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии. Его слова приводит в субботу, 5 октября, пресс-служба Пентагона.
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Эрдоган: Турция может внезапно начать операцию в Сирии
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Как сообщает Lenta.ru, врачи, несмотря на реальную возможность, вместо того, чтобы принять неотложные меры по реанимации малыша, стали действовать согласно оформленным документам и поместили ребенка умирать в холодильную камеру.
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В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
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Коммерсантъ 11:27
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При аварийной посадке Ан-12 возле Львова погибли люди
По состоянию на 09:00 по московскому времени установлено, что при аварийной посадке три человека погибли, ещё трое ранены.
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