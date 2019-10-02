Политика
Вестник КавказаТурция переселит два миллиона сирийцев в зону безопасности
Как отмечает турецкая "Сабах" в статье Turkey to resettle 2M Syrians in safe zone, President Erdoğan says со ссылкой на Эрдогана, ”Турция планирует разместить два миллиона сирийцев в зоне безопасности шириной 30 км, которая будет создана в Сирии на территории от реки Евфрат до границы с Ираком, включая Манбидж”.
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Турция будет самостоятельно создавать зону безопасности в Сирии
Московский Комсомолец Турция02 октября в 02:01
Турция готова к проведению операции по созданию «зоны безопасности» в Сирии
Красная весна01 октября в 18:08
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Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву.
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В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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В ходе торжества дебютировал новый лимузин Hongqi – на нем выехал глава государства Си Цзиньпин.
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Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ 03 октября в 15:47
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Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
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Происшествия
В Испании полицейские арестовали спасших их наркоторговцев
В Испании наркоторговцы спасли троих тонущих полицейских, оказавшихся за бортом во время погони.
BFM.ru 07:49
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
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Наука
Экзоскелет помог встать на ноги парализованному пациенту
Исследование учёных под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из Университета Гренобля направлено на разработку полуинвазивной техники, которая позволит использовать сигналы мозга для управления экзоскелетом.
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Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма вчера в 17:20
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Хабиб Нурмагомедов ответил, пахнут ли деньги
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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
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Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
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PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
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Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября
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Коммерсантъ 03 октября в 04:30
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Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter
16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ вчера в 03:04