Как отмечает турецкая "Сабах" в статье Turkey to resettle 2M Syrians in safe zone, President Erdoğan says со ссылкой на Эрдогана, ”Турция планирует разместить два миллиона сирийцев в зоне безопасности шириной 30 км, которая будет создана в Сирии на территории от реки Евфрат до границы с Ираком, включая Манбидж”.

Читать в источнике