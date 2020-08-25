Анкара планирует сотрудничать с РФ в разработке месторождения газа
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Месторождение природного газа обнаружили турецкие геологоразведчики в акватории Черного моря. По мнению Анкары, работа на месторождении могла бы вестись совместно с Москвой.В источнике
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Газовое месторождение в Чёрном море поможет сотрудничеству России и Турции
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Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Черном море
Комсомольская правдавчера в 15:06