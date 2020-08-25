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Российская газета
Российская газета

Анкара планирует сотрудничать с РФ в разработке месторождения газа

Месторождение природного газа обнаружили турецкие геологоразведчики в акватории Черного моря. По мнению Анкары, работа на месторождении могла бы вестись совместно с Москвой.В источнике
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Московский Комсомолец Турция

Газовое месторождение в Чёрном море поможет сотрудничеству России и Турции

Московский Комсомолец Турция07:03
Комсомольская правда

Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Черном море

Комсомольская правдавчера в 15:06
РБК

Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией по газу в Черном море

РБК17:03
Телеканал 360°

Турция продолжит сотрудничать с Россией по газу в Черном море

Телеканал 360°21:48
Известия

Турция понадеялась на сотрудничество с РФ после обнаружения газа в Черном море

Известиявчера в 14:37
RT на русском

Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

RT на русскомвчера в 14:30
ТАСС

В Турции считают, что черноморское газовое месторождение поможет сотрудничеству с Россией

ТАССвчера в 14:45

National Interest впечатлила беспилотная версия танка «Армата»

Конструкторам, работавшим над беспилотной версией российского перспективного танка T-14 «Арматa», удалось решить проблему, присущую любой машинe c дистанционным управлением, a именно обеспечение техники «ситуационной осведомленностью», пишет американское издание National Interest.
Известия23:26
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Сбербанк сообщил о запуске льготных образовательных кредитов под 3%

Сбербанк начнет выдавать образовательные кредиты с господдержкой под 3% годовых без залога и поручителей, сообщил журналистам через пресс-службу первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Ведомостивчера в 05:08
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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