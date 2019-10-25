с чего всё началось

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу. Анкара может приобрести 36 машин, а также развернуть на своей территории производство комплектующих и вооружения для них, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Экономика Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.

Армия и оружие Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Футбол Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.

Общество Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Происшествия Очевидец рассказал о расстреле в воинской части в Забайкалье Очевидец случившегося в Забайкалье Юрий Черепанов рассказал о том, что произошло в воинской части 25 октября и, как из-за этого эвакуировали некоторых жителей.

Общество Стала известна концепция новой пенсионной системы Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч).

Политика Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова» «Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.

Политика На Украине решили перезапустить отношения с НАТО Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда».

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Армия и оружие На Украине признали бесполезность своих бронекатеров Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.