Армия и оружие

Вести.RuВести.RuТурция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу. Анкара может приобрести 36 машин, а также развернуть на своей территории производство комплектующих и вооружения для них, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.
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с чего всё началось
Анкара и Москва близки к заключению сделки, в рамках которой Турция может получить 36 многоцелевых истребителей Су-35, сообщает
 со ссылкой на свои источники турецкая газета Daily Sabah.
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