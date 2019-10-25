Армия и оружие
Вести.RuТурция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу. Анкара может приобрести 36 машин, а также развернуть на своей территории производство комплектующих и вооружения для них, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.
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Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Футбол
Сарри рассказал, почему Роналду не сыграет с «Лечче»
Армия и оружие
Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Футбол
Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Наука
Засуху поможет пережить растениям новый химикат
Экономика
Саммит «Россия — Африка» вошел в число самых дорогих форумов за 10 лет
Среди инвесторов значатся Минфин и отдельные компании-гиганты. За последние 10 лет только два мероприятия были значительно дороже.
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Происшествия
Очевидец рассказал о расстреле в воинской части в Забайкалье
Очевидец случившегося в Забайкалье Юрий Черепанов рассказал о том, что произошло в воинской части 25 октября и, как из-за этого эвакуировали некоторых жителей.
Общество
Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч).
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Общество
Госдума сократила рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности.
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Политика
Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова»
«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
Политика
На Украине решили перезапустить отношения с НАТО
Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда».
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
Число погибших в ходе протестных акций в Ираке возросло до 30.
Политика
Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям
Глава американского государства Дональд Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям.
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
Политика
В МИДе России предложили Киеву отправить гумпомощь в Донбасс
Ранее в пятницу стало известно, что МИД Украины направил ноту протеста России из-за доставки очередной партии гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса.
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло фейк об обострении ситуации на севере Сирии
«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности», — заявил Бакин.