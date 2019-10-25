Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу. Анкара может приобрести 36 машин, а также развернуть на своей территории производство комплектующих и вооружения для них, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Политика Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.

Общество Первый российский боевой ледокол спустили на воду Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.

Здоровье Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.

Политика Марию Бутину освободили из тюрьмы в США Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC.

Происшествия В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".

Общество Абоненты свердловского сотового оператора остались без связи В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» сообщают о проблемах со связью.

Происшествия В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.

Происшествия В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Культура Актер Александр Петров рассказал о заработке в 250 тысяч рублей в день Артист пытался уйти от ответа, однако под напором журналистки все же сказал, что за день съемок получает 250 тысяч рублей.

Культура Конор Макгрегор появится в шоу Ивана Урганта ИА "Ореанда-Новости" Боец ирландского происхождения в смешанных единоборствах Конор Макгрегор появится в студии вечернего шоу на Первом канале.

Общество Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe Правительство Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах Балтийского моря.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Общество Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.

Футбол Ибрагимович услышал оскорбления фанатов и схватился за пах Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Лос-Анджелеса» и ответил им, схватившись за гениталии.

Происшествия Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.

Общество «Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.

Происшествия В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.

Шоу-бизнес Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.