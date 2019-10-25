с чего всё началось

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано. 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.

Турция договорилась с Россией о поставках Су-35

Общество Бутина села в самолет из Майами в Москву Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.

Общество Строители тестируют подсветку Крымского моста Арочный участок Крымского моста на один час подсветили светильниками с белыми и красными светодиодами, строители проводят тестирование и настройку подсветки, которая окрасит цветами триколора мост к концу текущего года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Политика Украинский политолог поплатился за хамство Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Общество В ходе беспорядков в Багдаде пострадали более 200 человек Один участник протестов погиб и более 200 человек пострадали в ходе подавления беспорядков в Багдаде, 25 октября передает агентство Reuters.

Здоровье Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.

Шоу-бизнес Бородина опровергла наличие тайной сестры Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока» Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Политика Эрдоган подал иск в прокуратуру на французский журнал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск в прокуратуру Анкары на французский журнал Le Point за оскорбление.