Армия и оружие
Lenta.ruТурция договорилась с Россией о поставках Су-35
В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано. 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.
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