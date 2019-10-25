Армия и оружие

Вести.RuВести.RuТурция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу. Анкара может приобрести 36 машин, а также развернуть на своей территории производство комплектующих и вооружения для них, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.
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Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Вести.Ru11:25

Турция и Россия готовят соглашение на поставку истребителей Су-35

Комсомольская правда11:52

Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35

РИА Новости11:47

СМИ: Турция и Россия близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35

ТАСС11:33

СМИ узнали о возможности скорого заключения сделки по Су-35 с Турцией

РБК12:05

Турция и РФ приблизились к заключению соглашения на поставку Су-35

Известия11:19

Турция договорилась с Россией о поставках Су-35

Lenta.ru11:15
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
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