Армия и оружие

ТАССТАССТурция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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с чего всё началось
Турция попросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot, чтобы разместить их на своей южной границе для защиты от России, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
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