с чего всё началось

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

Спорт Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.

Происшествия Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".

Экономика Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Политика NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.

Экономика Счетная палата отрицательно оценила результаты пенсионной реформы В Счетной палате проанализировали рост числа получателей социальной доплаты к пенсии и сделали вывод о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для самих пенсионеров, сообщает ТАСС.

Происшествия Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.

Кино Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.