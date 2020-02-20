Армия и оружие

ТАССТАССТурция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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с чего всё началось
Ранее Bloomberg
 со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы "наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами".
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