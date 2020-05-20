Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии. Таким образом он подвел итоги вмешательства своей страны в военные действия в африканской стране.

Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

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