Армия и оружие
Lenta.ruТурция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии. Таким образом он подвел итоги вмешательства своей страны в военные действия в африканской стране.
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«Шансы ЛНА на успех равны нулю»: обзор зарубежной прессы о поражениях Хафтара в Ливии
Военное обозрениевчера в 07:19
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Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Lenta.ru вчера в 18:21
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Кино
Авторов фильма «Блокадный дневник» ждёт суд с дочерью Даниила Гранина
Ревизор.ру вчера в 11:58
Спорт
Томас Бах пояснил, почему ОИ в Токио могут отменить
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о том, что понимает, почему летние Олимпийские игры в Токио придется отменить, если они не смогут пройти в 2021 году.
Московский Комсомолец 01:09
Политика
США отправили аппараты ИВЛ в Россию
Lenta.ru вчера в 12:53
Общество
Прокурор Токио уйдет в отставку из-за игры в маджонг
По данным телеканала NHK, руководитель токийской прокуратуры Хирому Курокава покинет свой пост после скандала с игрой в азартные игры в период действия режима ЧС, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 19:45
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Футбол
Канте пропустил тренировку «Челси» из-за страха заболеть коронавирусом
Футболист лондонского "Челси" Н'Голо Канте пропустил тренировку лондонского "Челси" из-за страха заболеть коронавирусом, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 16:55
Гаджеты
Представлен новый 5G-смартфон Honor X10
Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera вчера в 07:17
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Здоровье
Виктор Томенко попросил предпринимателей не провоцировать людей
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к предпринимателям и руководителям различных организаций, учреждений, заведений и магазинов с просьбой не провоцировать людей.
Алтайская правда вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru вчера в 10:10
Транспорт
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Экономика
Доля сельского хозяйства и торговли снизилась в ВРП Алтайского края
"Доля сельского хозяйства при повышении размера ВРП снизилась с традиционных 18% до 12,8% в 2019 году, доля торговли - до 14,3%", - отметил врио министра.
Интерфакс - Россия 00:46
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета вчера в 11:38
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
ЖКХ
Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН).
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Игры
Take-Two выпустит 93 игры в ближайшие пять лет
Take-Two Interactive планирует издать 93 видеоигры в ближайшие пять лет.
CyberSport.ru вчера в 23:56
Здоровье
В Биробиджане на карантин из-за коронавируса закрыли роддом
Роддом в Биробиджане закрыли на двухнедельный карантин, заявил главный врач областной больницы, в состав которой входит роддом, Филипп Рябко 21 мая, сообщает пресс-служба больницы.
ИА Красная Весна 01:48