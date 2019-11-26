Армия и оружие
Суть событийТурция показала видео испытаний С-400 против F-16
На территории Турции начались испытания ЗРК дальнего действия С-400 "Триумф", о чем сообщило агентством Ihlas Haber во вторник, 26 ноября. На кадрах, предоставленных агентством, истребители F-16 Fighting Falcon летят на низких высотах над Анкарой.
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с чего всё началось
Агентство Ihlas Haber опубликовало видео предположительно испытаний поставленных Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 на истребителях F-16 Fighting Falcon.Известиявчера в 18:45
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С-400 против F-16: Военные Турции тренируются сбивать истребители США - СМИ
Царьград25 ноября в 11:11
Появилось видео тестирования С-400 на истребителях F-16 и F-4 ВВС Турции
Военное обозрение25 ноября в 09:35
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Башар Асад считает присутствие войск Франции в Сирии оккупацией
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Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»
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Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
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Общество
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Авто
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Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
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Общество
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Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе
Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
Религия
У православных начинается Рождественский пост
С четверга, 28 ноября, православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост, который завершится 6 января, накануне праздника Рождества Христова.
Хоккей
Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.
Здоровье
Минздрав России прогнозирует в январе пик заболеваемости гриппом
В декабре Россию начнёт захлёстывать грипп. В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости в январе и начале февраля.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
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Тайное совещание по реформе формата чемпионата России. Инсайды Егорова
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«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Как законы декабря изменят жизнь россиян
С 1 декабря начнут наносить маркировку на новые группы товаров.
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МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Общество
Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками
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Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
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Новый Kia Sorento показали без камуфляжа
Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.