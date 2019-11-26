Армия и оружие

Суть событийСуть событийТурция показала видео испытаний С-400 против F-16

На территории Турции начались испытания ЗРК дальнего действия С-400 "Триумф", о чем сообщило агентством Ihlas Haber во вторник, 26 ноября. На кадрах, предоставленных агентством, истребители F-16 Fighting Falcon летят на низких высотах над Анкарой.
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Агентство Ihlas Haber
 опубликовало видео предположительно испытаний поставленных Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 на истребителях F-16 Fighting Falcon.
Известиявчера в 18:45

Подробнее о событии

Опубликовано видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции

Известиявчера в 18:45

Опубликовано видео испытаний С-400 на турецких истребителях F-16

РЕН ТВвчера в 19:43

С-400 против F-16: Военные Турции тренируются сбивать истребители США - СМИ

Царьград25 ноября в 11:11

США обеспокоены испытанием РЛС системы С-400 Турцией с использованием F-16

ТАСС26 ноября в 11:49

В США обеспокоены началом испытаний С-400 в Турции

РИА Новости26 ноября в 11:47

Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16

REGNUMвчера в 19:45

Появилось видео тестирования С-400 на истребителях F-16 и F-4 ВВС Турции

Военное обозрение25 ноября в 09:35
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Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Армия и оружие

Башар Асад считает присутствие войск Франции в Сирии оккупацией

Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад считает оккупацией присутствие французских военных на территории страны.
NewInform 02:32
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»

Российская газета 02:00
Кино

На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
BFM.ru 26 ноября в 04:47
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:32
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
РИА Новости 00:49
Авто

Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95

Под капотом большого кроссовера Jetour X95 от Chery находится 1,5-литровый мотор мощностью 156 л. с. при 230 Нм крутящего момента.
Актуальные Новости 02:02
Политика

Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
REGNUM 00:24
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Общество

Казань возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни

Ранее ГЛАС сообщал, что Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге по качеству дорог для поездок на машине.
ГЛАС.RU 26 ноября в 11:30
Происшествия

Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе

Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
REGNUM вчера в 18:19
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17
Политика

Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
РБК вчера в 10:29
Религия

У православных начинается Рождественский пост

С четверга, 28 ноября, православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост, который завершится 6 января, накануне праздника Рождества Христова.
ТК Звезда вчера в 21:51
Хоккей

Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ

Чемпионат 02:14
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.
РИА Новости 01:00
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

РБК вчера в 15:29
Здоровье

Минздрав России прогнозирует в январе пик заболеваемости гриппом

В декабре Россию начнёт захлёстывать грипп. В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости в январе и начале февраля.
Сусанин вчера в 05:07
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Газета.Ru вчера в 16:02
Футбол

Тайное совещание по реформе формата чемпионата России. Инсайды Егорова

По информации «СЭ», в середине ноября в премьер-лиге состоялось секретное совещание, на котором рассматривались вопросы реформирования структуры проведения турнира РПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 09:15
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Экономика

Как законы декабря изменят жизнь россиян

С 1 декабря начнут наносить маркировку на новые группы товаров.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Российская газета вчера в 21:26
Общество

Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками

Телеканал 360° вчера в 10:29
Политика

Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:49
Авто

Новый Kia Sorento показали без камуфляжа

Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 07:01
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
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