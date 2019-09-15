Армия и оружие
Суть событийТурция получила вторую батарею ЗРК С-400
В Минобороны Турции заявили, что поставка компонентов второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов C-400 в Турцию завершена. Комплексы были доставлены на авиабазу Мюртед, расположенную в провинции Анкара. В настоящий момент продолжается обучение персонала и установка систем ПВО.
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РБК 01:06
Происшествия
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Свердловские полицейские задержали за выходные 155 пьяных водителей
Свердловские полицейские за минувшие выходные во время рейда задержали 155 нетрезвых водителей.
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На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
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Lenta.ru 13 сентября в 17:05
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Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
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Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян
По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц.
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Экономика
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РИА Новости вчера в 21:36
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Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости 13 сентября в 15:43
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Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
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В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
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