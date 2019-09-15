Армия и оружие

Суть событийСуть событийТурция получила вторую батарею ЗРК С-400

В Минобороны Турции заявили, что поставка компонентов второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов C-400 в Турцию завершена. Комплексы были доставлены на авиабазу Мюртед, расположенную в провинции Анкара. В настоящий момент продолжается обучение персонала и установка систем ПВО.
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Минобороны РФ объявило о завершении второго этапа поставок С-400 в Турцию

News.ruвчера в 09:48

Минобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию

РИА Новостивчера в 11:05

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Эхо Москвывчера в 11:31

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RT на русскомвчера в 12:52

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ТАССвчера в 09:34

Второй этап доставки в Турцию С-400 завершен

Газета.Ruвчера в 10:12

В Минобороны Турции рассказали о поставках компонентов С-400

Lenta.ruвчера в 06:55
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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