Армия и оружие

МонаВистаМонаВистаВ Идлибе погибли еще двое турецких военных

3 марта в сирийском Идлибе погибло двое и пострадало девять турецких военных. Об этом сообщило турецкое Минобороны, передает телеканал NTV. По данным Минобороны Турции, военные погибли и пострадали в результате обстрела позиций турецких войск силами президента Сирии Башара Асада.
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