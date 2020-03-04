3 марта в сирийском Идлибе погибло двое и пострадало девять турецких военных. Об этом сообщило турецкое Минобороны, передает телеканал NTV. По данным Минобороны Турции, военные погибли и пострадали в результате обстрела позиций турецких войск силами президента Сирии Башара Асада.

В Идлибе погибли еще двое турецких военных

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