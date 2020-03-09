Армия и оружие
РИА НовостиТурция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган. По словам турецкого лидера, обстановка в Арабской Республике угрожает всем европейским государствам.
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Экономика
Константин Ремчуков: Нефтяной маневр Москвы может помешать Трампу переизбраться
100 человек умерло почти только в одном регионе Италии. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Энергетика
Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру превысило 109 тысяч, свыше 3800 человек скончались, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
Происшествия
На Украине в результате ДТП погибли четыре человека
9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Армия и оружие
Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными
Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
Наука
Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох
Антропологи из США и Испании в ходе раскопок в местности Гона на северо-востоке Эфиопии обнаружили два черепа прямоходящих людей (Homo erectus) и их орудия труда.
Наука
В последовательности запоминания возбудились нейроны при вспоминании
Ученые из Национального института неврологических расстройств и инсульта США выяснили, что в процессе вспоминания ранее усвоенной информации нейроны головного мозга возбуждаются в последовательности запоминания.
Культура
Актриса Лариса Голубкина отмечает 80-летие
Сегодня, 9 марта, 80 лет исполнилось актрисе театра и кино Ларисе Голубкиной.
Армия и оружие
В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США
Общество
Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса в США
Американский президент Дональд Трамп на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 призвал жителей США задуматься о том, что обычный грипп уносит десятки тысяч жизней в год, но в связи с этим не принимаются экстренные меры, а «экономика идёт своим чередом».
Футбол
Магомед-Шапи Сулейманов: роль джокера в «Краснодаре» не устраивает
Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, перевернувший матч со "Спартаком", заявил, что роль джокера в "Краснодаре" его не устраивает.
Футбол
Сергей Семак: «Зенит» весь матч пытался взломать оборону «Уфы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Уфы» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.
Политика
«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев
Фракция "Единой России" поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме и призывает к этому остальные фракции, об этом говорится в политическом заявлении председателя партии Дмитрия Медведева.
Футбол
Моуринью: «Верю, что выиграю трофей с „Тоттенхэмом“»
«Тоттенхэм» не станет единственным клубом, где я не смог бы выиграть трофей.
Гаджеты
Раскрыты модули камеры смартфона Huawei P40 Pro
Армия и оружие
Россия проведет в Турции переговоры по Идлибу
5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Авто
Ford готовит новый пикап не дороже $20 000
Американский автопроизводитель Ford, реализуя планы о постепенном отказе от легковых автомобилей, готовит новый компактный пикап, стоимость которого не превысит 20 000 долларов.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Футбол
Дубль Капуто принес «Сассуоло» победу над «Брешией»
Сассуоло на своем поле одержал победу над Брешией со счетом 3:0. Голы забили Франческо Капуто дважды: на 45-й и 61-й минутах, и Жереми Бога (75).