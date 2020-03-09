Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган. По словам турецкого лидера, обстановка в Арабской Республике угрожает всем европейским государствам.

Общество Жители России увидят суперлуние 9 марта Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.

Энергетика Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.

Энергетика Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.

Здоровье Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру превысило 109 тысяч, свыше 3800 человек скончались, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.

Происшествия На Украине в результате ДТП погибли четыре человека 9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.

Армия и оружие Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.

Наука Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох Антропологи из США и Испании в ходе раскопок в местности Гона на северо-востоке Эфиопии обнаружили два черепа прямоходящих людей (Homo erectus) и их орудия труда.

Наука В последовательности запоминания возбудились нейроны при вспоминании Ученые из Национального института неврологических расстройств и инсульта США выяснили, что в процессе вспоминания ранее усвоенной информации нейроны головного мозга возбуждаются в последовательности запоминания.

Общество Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса в США Американский президент Дональд Трамп на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 призвал жителей США задуматься о том, что обычный грипп уносит десятки тысяч жизней в год, но в связи с этим не принимаются экстренные меры, а «экономика идёт своим чередом».

Политика «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев Фракция "Единой России" поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме и призывает к этому остальные фракции, об этом говорится в политическом заявлении председателя партии Дмитрия Медведева.

Авто Ford готовит новый пикап не дороже $20 000 Американский автопроизводитель Ford, реализуя планы о постепенном отказе от легковых автомобилей, готовит новый компактный пикап, стоимость которого не превысит 20 000 долларов.

Общество Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.