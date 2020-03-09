Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии

Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган. По словам турецкого лидера, обстановка в Арабской Республике угрожает всем европейским государствам.
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Турция запросила у НАТО дополнительную помощь по Сирии

Коммерсантъвчера в 13:21

Турция обратилась к НАТО за дополнительной помощью в Сирии

Эхо Москвывчера в 18:04

Турция запросила у НАТО военную помощь

Известиявчера в 13:43

Эрдоган попросил НАТО поддержать его в Сирии

Московский Комсомолецвчера в 18:32

Турция попросила НАТО помочь в сирийском вопросе

Газета.Ruвчера в 13:12

В НАТО призвали сохранить режим перемирия в Идлибе для защиты населения

ТАССвчера в 13:57

Генсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии

РИА Новостивчера в 13:33
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Общество

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Lenta.ru вчера в 21:12
Футбол

Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт-Экспресс 07 марта в 21:00
Экономика

Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.
РИА Новости вчера в 21:01
Экономика

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых

Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку 9,25% до 12% годовых.
ТАСС вчера в 23:44
Политика

В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа.
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика

В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»

В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Lenta.ru вчера в 13:36
Экономика

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
РБК вчера в 03:07
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Lenta.ru вчера в 22:12
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Энергетика

США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках

Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими.
ТАСС вчера в 20:56
Происшествия

Лайнер Grand Princess с зараженными коронавирусом направили в Окленд

Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее выявили 21 случай заболевания коронавирусом COVID-19, разрешили пришвартоваться в порту Окленда в штате Калифорния.
BFM.ru 08 марта в 04:11
Финансы

На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль

На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.
Znak.com вчера в 23:25
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости вчера в 14:19
Энергетика

Рост цен на нефть марки Brent превышал 6%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями

Рэпер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в психушке.
Известия вчера в 20:31
Гаджеты

AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 590 GME

NewInform вчера в 11:42
Экономика

Московская Биржа готовится к волатильности при открытии торгов

При открытии торгов на Московской Бирже 10 марта ожидается повышенная волатильность.
News.ru вчера в 14:02
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Rusvesna.su 08 марта в 15:26
Общество

Италия распространяет карантин на всю территорию

Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшем от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
REGNUM вчера в 19:28
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 08 марта в 21:42
Происшествия

Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге

Газета.Ru 08 марта в 05:26
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 08:03
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Энергетика

Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
Вести Крым вчера в 21:47
Общество

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
РБК вчера в 23:09
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»

Вести.Ru вчера в 12:51
Общество

В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Мослента вчера в 07:10
Экономика

Минск увидел дополнительные возможности в переговорах с Москвой

Падение мировых цен на черное золото из-за распада сделки ОПЕК+ дает Белоруссии дополнительные возможности договориться с Россией о поставках нефти.
Вести.Ru вчера в 06:52
Происшествия

В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек

Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
РИА Новости вчера в 03:14
Экономика

Цены на автомобили поднимутся из-за падения рынка нефти

Автопроизводители будут вынуждены поэтапно поднимать цены на машины в РФ связи с падением рынка нефти, сообщил президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Политика Сегодня вчера в 10:15
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