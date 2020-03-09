Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГенсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии

НАТО продолжит поддерживать Турцию различными способами на фоне ситуации в Сирии, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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