НАТО продолжит поддерживать Турцию различными способами на фоне ситуации в Сирии, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии

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