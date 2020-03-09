Армия и оружие
РИА НовостиГенсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии
НАТО продолжит поддерживать Турцию различными способами на фоне ситуации в Сирии, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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Фигурное катание
Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в одном полотенце «превратилась» в Леру Кудрявцеву
Певица после концерта в Курске повеселилась на корпоративе с мужским коллективом и «превратилась» в Леру Кудрявцеву.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина и Трампа
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Энергетика
Цена нефти Brent упала на треть
Цена нефти Brent упала на торгах в Лондоне сразу на треть, до рекордно малых 31,43 доллара за баррель.
Гаджеты
Новые беспроводные наушники Apple порадуют автономностью в 15 часов
Компания Apple собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Powerbeats.
Политика
Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17
Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти
Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Финансы
Эксперт: падение рубля приведет к росту ставок по кредитам в России
"Девальвация рубля способствует росту инфляции, снижению импорта и росту экспорта, активизируется импортозамещение, что, в свою очередь, будет способствовать ревальвации рубля", - добавил он, отметив также, что цена на нефть в 30 долларов за баррель с большой вероятностью приведет российскую экономику к кризису, подобному тому, который охватил экономику в 2014 году.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение на водородной станции
Открытое горение на водородной станции на территории завода в Санкт-Петербурге ликвидировано, из находящихся рядом зданий было эвакуировано 650 человек, сообщает городское ГУМЧС.
Армия и оружие
Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»
Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.
Армия и оружие
Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными
Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
Происшествия
Уголовные дела против Дмитрия Захарченко
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Футбол
Моуринью: «Верю, что выиграю трофей с „Тоттенхэмом“»
«Тоттенхэм» не станет единственным клубом, где я не смог бы выиграть трофей.
Общество
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Энергетика
Bloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля
Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
Названы самые экономически здоровые регионы России.
Политика
Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом
Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи из-за подозрения на коронавирус был помещен в карантин и работает на дому.
Энергетика
В МЭА понизили прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Отмечается, что в текущем году спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала в обход Босфора
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала Стамбул, который пойдет в обход пролива Босфор.
Общество
Медики рассказали о реальном влиянии на здоровье стакана воды натощак
Медики из Германии перечислили преимущества, которые дает ежедневное употребление по утрам обычной воды.
Здоровье
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Общество
Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком
Энергетика
«Будем затягивать пояса вокруг шеи». Степан Демура – о черном понедельнике мировой экономики
Параллельно падали российские бумаги на мировых фондовых рынках, а торги в США автоматически были приостановлены из-за снижения индекса S@P на открытии.