Армия и оружие
РИА НовостиТурция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган. По словам турецкого лидера, обстановка в Арабской Республике угрожает всем европейским государствам.
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Армия и оружие
The National Interest оценило шансы катеров США попасть в Керченский пролив
Происшествия
Уголовные дела против Дмитрия Захарченко
Энергетика
Цена нефти Brent упала на треть
Цена нефти Brent упала на торгах в Лондоне сразу на треть, до рекордно малых 31,43 доллара за баррель.
Общество
В Алтайском крае перекрыли трассы из-за метели
В Алтайском крае поднялась буря, ветер местами достигает 27 м / с. На дорогах местами гололед и нулевая видимость.
Политика
Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая впервые покажут танки Т-90М «Прорыв»
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Гаджеты
Релиз iPhone 12 сильно перенесут
Коронавирус достаточно сильно ударил по многим производителям электроники, так как теперь им нужно как-то восстановить производство, а это довольно трудно.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Общество
В Монголии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране.
Кино
Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»
В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Футбол
Чемпионат Англии. «Лестер» разгромил «Астон Виллу»
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Экономика
Второе казино игорной зоны «Приморье» откроется в мае
Открытие игорно-развлекательного комплекса "Шамбала", второго в игорной зоне "Приморье", запланировано на май 2020 года.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр
Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына.
Музыка
Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Финансы
Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро
На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Футбол
«Зенит» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" и футбольный клуб "Уфа" завершили вничью встречу в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.
Авто
Дилеры раскрыли цены на Geely Coolray
Хотя официально цены пока не названы, некоторые дилерские центры Geely в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде объявили стоимость двух комплектаций модели.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Авто
В Узбекистане подорожали местные автомобили
Политика
Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17
Обновлено в 20:39 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Экономика
В США приостановили торги после падения индексов на 7%
Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.