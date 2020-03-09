Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган. По словам турецкого лидера, обстановка в Арабской Республике угрожает всем европейским государствам.

Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии

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