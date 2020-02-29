Армия и оружие
ТАССТурция попросила Россию оставить ее «один на один» с Сирией
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.
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