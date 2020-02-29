Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.

Турция попросила Россию оставить ее «один на один» с Сирией

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Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Политика Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.

Финансы Курс доллара пробил психологическую отметку Ночью курс рубля вплотную подошел к отметке 67 рублей за доллар, это хорошо видно на онлайн графике курса валют Обвал рубля, как и других валют EM стал следствием настоящей паники на рынках, которая возникла из-за опасений относительно распространения смертельного коронавируса за пределами КНР.

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Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

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