Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЭрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии. По его словам, сирийский вопрос «ни в коем случае не является авантюрой или стремлением расширить границы».
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Эрдоган попросил Путина оставить Сирию с Турцией «один на один»

Газета.Ru05:37

Эрдоган просил Путина оставить турецких военных один на один с армией Сирии

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Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

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Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

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В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
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Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

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