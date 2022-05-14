РБКТурция предложила эвакуировать морем раненых солдат с «Азовстали»Турция предложила провести эвакуацию раненых украинских солдат, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, по Черному морю в Стамбул.РБКСогласно плану Анкары, эвакуированных с "Азовстали" по суше могут доставить в находящийся на Азовском море порт Бердянска.РЕН ТВ7 мая штаб теробороны ДНР заявил, что с территории «Азовстали» эвакуировали 50 гражданских.News.ruКак передавало ИА REGNUM, 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что украинские боевики могут уйти с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, если сложат оружие.REGNUMЧитать далееСвернутьРБКРБКREGNUMНародные новостиLife.ruПрофильГазета.RuГлавный региональныйPravda.RuЦарьградСлово и ДелоNewInformПолитРоссияНТВПодробнее о событииТурция готова направить корабль для эвакуации людей с «Азовстали»ТАСС11:21Турция готова направить корабль для эвакуации людей с «Азовстали»Коммерсантъ11:48Турция предложила эвакуировать морем раненых солдат с «Азовстали»РБК11:47Турция сообщила о готовности направить корабль для эвакуации националистов и мирных граждан с «Азовстали»Комсомольская правда11:24Советник президента заявил, что Турция вывезет по морю раненых националистов с «Азовстали»РИА Новости12:04Турция объявила о готовности отправить судно для эвакуации людей из «Азовстали»Газета.Ru11:21Турция предложила эвакуировать раненых украинских военных с «Азовстали» морским путемLenta.ru10:57Показать ещёОценить2KПоделиться