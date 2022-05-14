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Турция предложила эвакуировать морем раненых солдат с «Азовстали»

Турция предложила провести эвакуацию раненых украинских солдат, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, по Черному морю в Стамбул.
РБК
Согласно плану Анкары, эвакуированных с "Азовстали" по суше могут доставить в находящийся на Азовском море порт Бердянска.
РЕН ТВ
7 мая штаб теробороны ДНР заявил, что с территории «Азовстали» эвакуировали 50 гражданских.
News.ru
Как передавало ИА REGNUM, 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что украинские боевики могут уйти с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, если сложат оружие.
REGNUM

Подробнее о событии

Турция готова направить корабль для эвакуации людей с «Азовстали»
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Коммерсантъ11:48
Турция предложила эвакуировать морем раненых солдат с «Азовстали»
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