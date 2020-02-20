Армия и оружие

REGNUMREGNUMТурция предостерегла Россию от вмешательства в Идлибе

По словам Акара, целями турецкой армии в сирийской провинции Идлиб являются сирийские правительственные войска. О каком-либо противостоянии с Россией не может быть и речи. Но при этом глава минобороны Турции предостерег Россию от вмешательства в действия турецких войск в Идлибе.
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