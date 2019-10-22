Армия и оружие
Lenta.ruТурция прекратила военную операцию в Сирии
1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры, в том числе один на один, продлились более шести часов.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
RT на русском вчера в 15:36
Политика
Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк
Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Росбалт 02:49
Политика
В сенате США обвинили Госдеп в нежелании ввести санкции против Турции
В сенате США подвергли критике Госдепартамент из-за нежелания ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
РИА Новости 18:02
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Игры
«Русофобская» Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Компания Sony Interactive Entertainment приняла решение не продавать новую часть шутера Call of Duty в российском PlayStation Store.
Lenta.ru 10:01
Происшествия
В центре Киева при взрыве гранаты погибли два человека
РИА Новости 17:24
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 18:15
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:54
Культура
Выставка «Окна сатиры» откроется в Музее Победы 22 октября
Масштабный межмузейный выставочный проект, посвященный 100-летию создания плакатов "Окна сатиры РОСТА", откроется в Музее Победы 22 октября.
ТАСС вчера в 10:51
Происшествия
Золото обнаружили в найденном на месте прорыва дамб сейфе
В сейфе на месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно с золотом.
Вечерняя Москва 04:24
Политика
В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран
Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Кубань 24 вчера в 10:50
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия
В Шереметьево трапами повредили два самолета за один день
В московском аэропорту Шереметьево за один день, 22 октября, повредили сразу два самолета трапами.
Мойка78 16:02
Политика
Лавров и Шойгу обвинили журналистов в плохих манерах
Во время брифинга, посвященного итогам российско-турецких переговоров, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу указали представителям СМИ на плохие манеры.
Ридус 15:55
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Армия и оружие
Эрдоган заявил о неполном выполнении США обязательств по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили достигнутые на прошлой неделе двумя странами договоренности.
Коммерсантъ 17:53
Здоровье
Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
Политика
Косачев оценил итог переговоров Путина и Эрдогана
Главный результат переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в триумфе дипломатии и провале политики угроз и санкций.
News.ru 18:32
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Наука
Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид
Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид.
РИА Новости вчера в 15:00
Армия и оружие
США помогут курдам-оккупантам воровать сирийскую нефть
В реальности же курды-оккупанты включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе.
ФАН 15:33
Футбол
Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель».
Чемпионат 16:57
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00