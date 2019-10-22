Армия и оружие

URA.RuURA.RuТурция прекращает военную операцию в Сирии

Турецкая операция «Источник мира», которая проводилась на территории Сирии, прекращается. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Решение было принято во время переговоров между главой России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Турция приостановила военную операцию в Сирии

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Россия в Сирии остановила турецкие войска

Вести.UZ02:28
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