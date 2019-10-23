Армия и оружие
Lenta.ruТурция прекратила военную операцию в Сирии
1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры, в том числе один на один, продлились более шести часов.
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Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Московский Комсомолец 03:22
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
Московский Комсомолец 07:48
Гаджеты
В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5
Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa 10:34
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
Общество
Суд в США запретил отцу мешать семилетнему сыну сменить пол
REGNUM вчера в 13:19
Наука
Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество
Французские ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество.
РЕН ТВ 08:47
Общество
Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес
Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.
Новые Известия 08:57
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания
Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания, разместив в своем аккаунте в Инстаграме новый фотоснимок.
Ugpressa.ru 03:53
Политика
Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение
Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru 05:15
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Армия и оружие
МИД России: меморандум с Турцией по Сирии реализуют без кровопролития
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что меморандум России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии будет реализован без кровопролития, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:55
Футбол
СМИ: Базур нагрубил Слуцкому на тренировке «Витесса»
Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Витесс" Ришедли Базур нецензурно выругался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на тренировке, сообщает foxsports.nl.
РИА Новости 11:54
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Футбол
Божович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра
В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.
Sport.ru 11:13
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика
В России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров
В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
Газета Кемерова 21 октября в 08:48
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Общество
Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке
На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
РЕН ТВ 08:08
Шоу-бизнес
Петренко рассказал, как скатывался по наклонной после ухода Климовой
Долгое время Климова и Петренко считались одной из самых красивых пар отечественного кинематографа.
Kleo.ru 07:05
Происшествия
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Коммерсантъ 12:32
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Армия и оружие
Конец войны в Сирии всё ближе: Политолог оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что ситуацию в регионе невозможно урегулировать в том случае, если Турция не будет сотрудничать с властями Сирии.
Царьград вчера в 18:12
Футбол
Сергей Ребров: «Семак не выдавал секреты ЦСКА»
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА на пресс-конференции.
Евро-футбол.ру 11:44
Армия и оружие
Военная полиция России начала патрулирование границы Сирии и Турции
Военная полиция России начала патрулирование вдоль турецко-сирийской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:50