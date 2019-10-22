Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурция прекратила военную операцию в Сирии

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Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
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