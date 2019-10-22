Армия и оружие
Lenta.ruТурция прекратила военную операцию в Сирии
Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
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«Достигла ли военная операция Турции в Сирии своих первых целей?»
Московский Комсомолец Турциявчера в 05:06
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Экономика
У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей
Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.
KM.ru 04:31
Политика
США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии
Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.
ТАСС 14:28
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
В ближайшее время в Россию планируется начать поставки автомобилей Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
SpeedMe вчера в 03:03
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились почти на 1,7 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 1,699 млн баррелей и на 18 октября составили 433,151 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 11:12
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru вчера в 01:53
Футбол
«Манчестер Сити» хочет построить стадион для боев и матчей НБА
Новую арену планируется построить возле "Этихада". Строительство займет около трех лет. Вместимость стадиона составит 21 тысячу мест.
Soccer.ru 13:12
Армия и оружие
«Символическая» замена Су-57 получит «плоское сопло»
Перспективный российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник» получит плоское сопло, следует из видео, опубликованного «Звездой».
Lenta.ru 10:18
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
30 сентября 2019 года Джастин женился на Хейли Болдуин, и, как бы Селена ни уверяла, что чувства к бывшему остались в прошлом, ее новая песня говорит об обратном.
Sunmag.me 11:08
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 13:45
Экономика
ЦБ на год откажется от законодательных инициатив на финансовом рынке
Центробанк заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке на 2020 г. Регулятор хочет завершить реализацию уже имеющихся предложений и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает «Интерфакс».
Ведомости 03:41
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов: «Решайте, что будем делать с Конором в Москве»
Спорт-Экспресс 10:38
Общество
Harvard Business Review назвал самых эффективных глав компаний в мире
Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира.
РБК 12:59
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
РИА Новости 12:48
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Культура
Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном и ковром-самолетом
Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на YouTube клип на песню "Она решила сдаться".
РИА Новости 07:19
Армия и оружие
Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции
«Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.
Rambler News Service 12:36
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
Общество
Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы
У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.
РБК 12:45
Гаджеты
В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme
Публикуем для вашего удобства трансляцию презентации. В новую линейку вошли смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro.
Ferra 11:56
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС 12:10
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Происшествия
Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
Вести.Ru 12:51
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16