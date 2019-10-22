Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурция прекратила военную операцию в Сирии

1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры, в том числе один на один, продлились более шести часов.
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Турция прекратила военную операцию в Сирии

Lenta.ru17:20

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

ТАСС14:56

«Достигла ли военная операция Турции в Сирии своих первых целей?»

Московский Комсомолец Турция05:06

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Интерфакс13:46

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

РИА Новости14:06

Лавров подтвердил завершение военной операции Турции в Сирии

RT на русском14:03

Лавров заявил о прекращении турецкой операции в Сирии

Газета.Ru14:57
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В ходе телефонных переговоров лидеры Сирии и России обсудили положения меморандума о взаимопонимании, который был согласован по итогам переговоров Путина с главой Турции Тайипом Эрдоганом.
Газета.Ru 15:21
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Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru 21:56
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

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Газета.Ru 23:16
Политика

Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, было условием для встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, заявил и.о. посла США на Украине Билл Тейлор перед конгрессом.
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Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

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Газета.Ru 10:10
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«Томь» в среду сыграет с одним из аутсайдеров ФНЛ – ФК «Мордовия»

Игроки "Томи" и саранской "Мордовии" встретятся в среду в Томске в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ"), сообщается на официальном сайте томского клуба.
РИА Томск 21:41
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Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Ведомости вчера в 10:28
Авто

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Концерн General Motors в 2021 году может выпустить электромобили под маркой Hummer.
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Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 11:11
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru 08:05
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:57
Политика

Названа предполагаемая дата досрочных выборов мэра Абакана

Абаканский совет депутатов созывает внеочередную сессию. На повестке всего один вопрос - дата досрочных выборов мэра столицы Хакасии.
Республиканская Телевизионная Сеть 01:45
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Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
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Кино

«Гемини» с Уиллом Смитом рискует провалиться в прокате

Культуромания 08:13
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
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Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
Общество

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Рейтинг профессиональных областей, в которых отмечены наибольшие темпы роста зарплаты за последние пять лет составил RT на основе статистики Росстата.
Известия 00:40
Политика

Дело MH17: стало известно о новых подозреваемых

В деле о катастрофе «Боинга» MH-17 в небе над Донбассом могут появиться новые подозреваемые.
Рамблер 16:20
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Врачи рассказали, какой анализ чаще всего сдают в Сибири

С 14 октября до 31 декабря 2019 года самый популярный анализ станет самым дешевым: во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Сибирском федеральном округе на него будет действовать специальная цена – 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).
Tomsk.Ru 20:30
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Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 06:33
Политика

«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 14:52
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 12:08
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Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
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Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК 20:35
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Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон

Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.
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