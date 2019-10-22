Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурция прекратила военную операцию в Сирии

1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры, в том числе один на один, продлились более шести часов.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Турция прекратила военную операцию в Сирии

Lenta.ruвчера в 17:20

Лавров подтвердил завершение военной операции Турции в Сирии

RT на русскомвчера в 14:03

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

РИА Новостивчера в 14:06

Лавров заявил о прекращении турецкой операции в Сирии

Газета.Ruвчера в 14:57

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Интерфаксвчера в 13:46

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

ТАССвчера в 14:56

«Достигла ли военная операция Турции в Сирии своих первых целей?»

Московский Комсомолец Турциявчера в 05:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 01:00, Ашберн
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Единоборства

Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев во вторник на своей странице в Instagram разместил видеообращение 54-летнего американца Бернарда Хопкинса, который вызвал на поединок 50-летнего боксера из США Роя Джонса-младшего.
Спорт-Экспресс вчера в 13:11
Футбол

Модрич назвал главных претендентов на «Золотой мяч»

Sport.ru вчера в 08:58
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

РБК вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой

В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС вчера в 02:56
Политика

Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»

Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК вчера в 19:15
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Сын Тимати проведет первую ночь в новом доме

Анастасия Решетова вместе с новорожденным Ратмиром выписалась из роддома Сегодня Тимати встречал свою невесту, Настю Решетову, и своего новорожденного сына Ратмира из роддома.
WomanHit.ru 20 октября в 13:27
Общество

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
РБК 00:00
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Коммерсантъ вчера в 16:57
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском вчера в 07:34
Хоккей

«Авангард» отличился в матче с «Салаватом Юлаевым»

Уральское турне завершилось победой «Авангарда», и команда сохранила второе место на «Востоке» Сегодня закончилось уральское турне «Авангарда» матчем с «Салаватом Юлаевым».
БК55 вчера в 23:40
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 21 октября в 23:49
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Футбол

Льву Яшину исполнилось бы 90 лет

Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.
БелРос ТВ вчера в 07:04
Политика

Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Анна Снаткина похудела на десять килограмм из-за слов Сергея Безрукова

Начинающая актриса Анна Снаткина еще не знала, что телевизионный экран прибавляет человеку от трех до пяти килограмм к реальному весу.
Пятый канал вчера в 09:27
Экономика

Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать.
Lenta.ru вчера в 13:20
Общество

Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Коммерсантъ вчера в 15:51
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости вчера в 09:09
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Наука

Необычного глубоководного осьминога сняли на видео

Как отмечают исследователи, такие осьминоги могут вырастать до 150 сантиметров в длину; на видео же — юная особь, длина которой составляет всего около 20 см.
Популярная механика 18 октября в 14:02
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 21 октября в 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное