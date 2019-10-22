Армия и оружие
РБКПосле переговоров Путина и Эрдогана Турция завершит операцию в Сирии
Операция турецких вооруженных сил на севере Сирии прекращается после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Политика
Белый дом считает, что Трамп не требовал услуги от Зеленского
Демократы утверждают, что Президент США во время телефонного разговора пытался склонить Зеленского организовать судебный процесс в отношении Хантера Байдена — сына своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах в США.
ГЛАС.RU 20:12
Наука
Россияне намерены бороться с раком с помощью кремния
Rusargument вчера в 08:07
Космос
В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну
В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Профиль 19 октября в 17:03
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:50
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Футбол
Венгер поделился мнением о русском пессимизме
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
RT на русском 09:05
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
Накануне, 22 октября, на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК 19:26
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
РИА Новости 10:18
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия 14:39
Армия и оружие
Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии
Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности.
Российская газета 20:43
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь 06:43
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Происшествия
В Южно-Сахалинске ликвидировали наркопритон
В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон.
Сахалин.Инфо 21:38
Космос
Установлен первый цвет Вселенной
С помощью новых технологий и мощных компьютеров ученые смодулировали первые 500 тысяч лет после Большого взрыва и установили, что в тот момент Вселенная была невероятно теплой и имела ярко-оранжевый цвет, который похож на сияние 60-ватной лампочки.
Территория новостей 07:59
Политика
В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским
Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Политика
Конгрессмены США приняли «Антидопинговый акт Родченкова»
Палата представителей Конгресса США проголосовала за так называемый «Антидопинговый акт Родченкова».
Взгляд.ру 20:52
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru 19:58
Культура
«Айсблог». Глава Якутии создал канал на YouTube
Глава Якутии Айсен Николаев создал свой YouTube-канал. Первый выпуск «Айсблога» посвящен развитию стрит-арта в республике.
ИА ЯСИА 21:30
Футбол
France Football назвал претендентов на приз имени Льва Яшина
РИА Новости вчера в 16:26
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру 14:32
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости 21:51
Происшествия
Сотрудники «Зимней вишни» на момент начала пожара были в сауне
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек.
Живая Кубань 13:15
Хоккей
«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
Чемпионат 12:42
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 07:38
Кино
Наоми Харрис присматривается к роли злодейки в «Веноме 2»
Кinomania вчера в 10:13
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21