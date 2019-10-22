Операция турецких вооруженных сил на севере Сирии прекращается после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

После переговоров Путина и Эрдогана Турция завершит операцию в Сирии

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