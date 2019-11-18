Армия и оружие
Комсомольская правдаТурция пригрозила возобновить операцию «Источник мира» в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 18 ноября, заявил о готовности Анкары возобновить военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не отведут своих бойцов от турецкой границы, передает газета Yeni Safak.
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