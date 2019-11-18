Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция пригрозила возобновить операцию в Сирии

США и Турция 17 октября договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе с Сирией, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары возобновить операцию в Сирии

ТАСС12:07

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

РИА Новости13:40

Глава МИД Турции заявил о готовности возобновить операцию в Сирии

Известия12:53

МИД Турции: РФ и США не выполнили взятые на себя обязательства, но должны

REGNUM13:33

Турция обвинила Россию в невыполнении обязательств

Lenta.ru14:16

Турецкий МИД пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

News.ru12:48

Турция грозит возобновить военную операцию в Сирии

Национальная служба новостей13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Здоровье

Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Известия 13:10
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 08:58
Происшествия

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Интерфакс 12:57
Общество

Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
РБК 14:31
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома

Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома).
Российская газета 13:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Общество

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 14:20
Общество

В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
РИА Новости 12:54
Общество

Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Московский Комсомолец 13:30
Хоккей

Хоккеист «Салавата Юлаева» Маннинен не доиграл матч КХЛ с «Авангардом»

РИА Новости 12:37
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного ребенка в ванной на северо-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено после гибели младенца в ванной на северо-западе столицы.
Агентство Москва 13:17
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Общество

Московское метро изменит режим работы

В ходе работ станции Каховской линии — «Каширскую», «Варшавскую» и «Каховскую» — реконструируют, переоснастят и впоследствии включат в состав БКЛ.
Lenta.ru 14:23
Хоккей

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»

Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
РИА Новости 13:57
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
РБК 08:43
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
РБК 12:26
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 07:49
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Политика

В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, США же стали выступать против проекта, когда сами стали экспортерами газа, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
РИА Новости 12:55
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Происшествия

Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно

Газета.Ru 12:45
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное