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РБКТурция пригрозила возобновить операцию в Сирии
Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране. С такой угрозой выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет газета Yeni Safak.
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«Шаг вперёд для новых турецких партий: Джем Узан говорит о возвращении в политику»
Московский Комсомолец Турция06:44
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Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин
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