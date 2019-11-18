Армия и оружие

РБКРБКТурция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране. С такой угрозой выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет газета Yeni Safak.
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