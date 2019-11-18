Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции.
— Игорь Конашенков, российский военныйЦарьград 06:52
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В Минобороны России ответили на заявление главы МИД Турции о «невыполнении обещаний по Сирии»
Комсомольская правда06:40
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