Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Игорь Конашенков
Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции.
— Игорь Конашенков, российский военныйЦарьград 06:52

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