Армия и оружие

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейТурция приостановила военную операцию в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция «Источник мира» в Сирии была временно приостановлена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агенство Anadolu. Напомним, с 9 октября турецкие войска проводят операцию против курдов на северо-востоке страны.
Читать в источнике
Комментировать38
Мевлют Чавушоглу
В соответствии с нашими соглашениями с США и Россией и после получения соответствующих гарантий мы завершили операцию "Источник мира". Но это не означает, что мы оттуда уходим, мы сохраняем присутствие. И это отмечено в договоренностях с РФ и США.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикКоммерсантъ 05:24

Подробнее о событии

Турецкие военные останутся в Сирии после ухода курдов

Известия05:27

Турция останется в Сирии после завершения операции «Источник мира»

Коммерсантъ05:24

Турция объявила о приостановке операции в Сирии

РИА Новости04:46

В МИД Турции заявили о намерении сохранить присутствие в Сирии

RT на русском04:42

МИД Турции объявил о приостановке операции в Сирии

Московский Комсомолец04:29

Турция объявила о приостановке операции в Сирии

Газета.Ru04:23

МИД Турции отказался считать операцию на севере Сирии завершенной

РБК04:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Политика

Президент Сербии Вучич поблагодарил Путина за поддержку по-русски

Страна Советов on-line 20 октября в 08:30
Здоровье

В Челябинске распродали колбасу с вирусом африканской чумы свиней

РБК 07:45
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Происшествия

Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Шоу-бизнес

Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания

Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.
ТВ Центр 02:38
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Политика

Путин оценил значение меморандума между ЕАЭС и Африканским союзом

Меморандум между ЕАЭС и комиссией Африканского союза задаст ориентиры для реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях, заявил президент России Владимир Путин на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки.
РИА Новости 08:03
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Общество

Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Футбол

Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году

ProstoProSport 03:58
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Футбол

Оздоев отказался переходить в «Вердер»

Metaratings 04:24
Происшествия

«Норникель» назвал предварительную причину гибели людей на руднике

РБК 08:12
Гаджеты

Камера iPhone 11 Pro превратилась в реактивный огнемет в руках Арнольда Шварценеггера

В молодости Арнольд Шварценеггер был настолько крут, что в кинофильме «Коммандос» смог дважды выстрелить из одного и того же ствола реактивного огнемета M202A1 FLASH без перезарядки.
iXBT.com вчера в 15:10
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Кино

Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.
Телеканал 360° вчера в 00:36
Общество

Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 15:59
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Происшествия

В доме под Челябинском отравились семь человек, пятеро погибли

Pchela.News 03:04
Здоровье

Восемь регионов не утвердили программы по борьбе с онкозаболеваниями

По словам Екатерины Каракулиной, недостатки программ, отправленных на доработку, были везде одинаковыми.
Vademecum 01:34
Экономика

Заседание облдумы продолжается больше пяти часов

Заседание Саратовской областной думы, идущее уже шестой час, продолжилось отклонением федеральной инициативы коммунистов об увеличении потребительской корзины.
Взгляд-инфо 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное