Тестовые испытания радиолокационных систем зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, купленных у России, стартовали на авиабазе Мюртед под Анкарой. В течение двух дней турецкие военные планируют проверять установление связи между ЗРС и самолетами.

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