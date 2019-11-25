Армия и оружие
Экономика сегодняТурция приступила к испытаниям радиолокационных систем С-400
Тестовые испытания радиолокационных систем зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, купленных у России, стартовали на авиабазе Мюртед под Анкарой. В течение двух дней турецкие военные планируют проверять установление связи между ЗРС и самолетами.
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Политика
Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Происшествия
Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
Армия и оружие
Турция впервые применила российские С-400
Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Общество
В России задумали маркировать домашних животных
В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Экономика
Бурятия получит почти 400 млн рублей на отопительный сезон
Выделенное финансирование пойдет на решение проблем прохождения отопительного периода в северных районах Бурятии.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Фигурное катание
Почему болельщики призвали отстранить Ягудина от работы на телевидении
Болельщики призвали отстранить от комментаторской деятельности олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина.
Армия и оружие
Россия перебросила в Сирию более 30 ЗРПК «Панцирь-С»
Гаджеты
Мониторы с G-Sync будут поддерживать Adaptive-Sync и HDMI-VRR
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Энергетика
Вероятность 100%: кабмин Украины оценил риск прекращения транзита газа
Как сообщает портал liga.net, в правительстве Украины опасаются, что риск прекращения транзита российского газа в настоящее время может составлять 100%.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Космос
Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне
Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Общество
В России закончились IP-адреса
Отмечается, что его адресов хватит на несколько сотен миллиардов клиентов. IPv4 — первая широко используемая версия интернет протокола.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
Футбол
«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в матче с тремя удалениями
Технологии
ВКР-19 защитила спутниковый диапазон
Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Джастина Тимберлейка в измене своей супруге
Как известно, 38-летний артист Джастин Тимберлейк обручился с актрисой Джессикой Билл ("Техасская резня бензопилой", "Иллюзионист", "Лаймтаун") в 2012 году.
Общество
Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.