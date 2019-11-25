Армия и оружие

Экономика сегодняЭкономика сегодняТурция приступила к испытаниям радиолокационных систем С-400

Тестовые испытания радиолокационных систем зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, купленных у России, стартовали на авиабазе Мюртед под Анкарой. В течение двух дней турецкие военные планируют проверять установление связи между ЗРС и самолетами.
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Турция опробовала российские С-400

РЕН ТВ13:27

СМИ узнали о тестировании Турцией радаров от С-400

Известия03:51

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК05:49

Турция тестирует радары С-400

Газета.Ru04:00

В Турции ЗРС С-400 начали тестировать на истребителях F-16 и F-4. Видео

REGNUM11:05

СМИ: Турция начинает испытания радиолокационных систем С-400 в районе Анкары

ТАСС03:49

Турция начинает тестирование радаров С-400, сообщили СМИ

РИА Новости03:47
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика

Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
ФедералПресс 23 ноября в 19:17
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru 07:10
Экономика

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
РБК 20:01
Происшествия

Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске

Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
REGNUM 17:29
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
Газета.Ru 20:58
Армия и оружие

Турция впервые применила российские С-400

Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Avia.pro 07:50
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru 19:48
Экономика

Бурятия получит почти 400 млн рублей на отопительный сезон

Выделенное финансирование пойдет на решение проблем прохождения отопительного периода в северных районах Бурятии.
EastRussia 21:15
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском 23 ноября в 23:47
Политика

Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии

News.ru 15:33
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Фигурное катание

Почему болельщики призвали отстранить Ягудина от работы на телевидении

Болельщики призвали отстранить от комментаторской деятельности олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина.
RT на русском 17:33
Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию более 30 ЗРПК «Панцирь-С»

Avia.pro вчера в 19:28
Гаджеты

Мониторы с G-Sync будут поддерживать Adaptive-Sync и HDMI-VRR

Игромания.ру 16:02
Политика

Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата

Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
REGNUM 12:36
Политика

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
Энергетика

Вероятность 100%: кабмин Украины оценил риск прекращения транзита газа

Как сообщает портал liga.net, в правительстве Украины опасаются, что риск прекращения транзита российского газа в настоящее время может составлять 100%.
Московский Комсомолец 18:28
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Космос

Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне

Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
News.ru 02:19
Общество

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета 15:44
Общество

В России закончились IP-адреса

Отмечается, что его адресов хватит на несколько сотен миллиардов клиентов. IPv4 — первая широко используемая версия интернет протокола.
Lenta.ru 21:34
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
РБК 21:03
Футбол

«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в матче с тремя удалениями

Bookmaker-ratings.ru 11:04
Технологии

ВКР-19 защитила спутниковый диапазон

Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.
Telesputnik.ru 06:40
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Джастина Тимберлейка в измене своей супруге

Как известно, 38-летний артист Джастин Тимберлейк обручился с актрисой Джессикой Билл ("Техасская резня бензопилой", "Иллюзионист", "Лаймтаун") в 2012 году.
VSE42.RU вчера в 23:50
Общество

Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ

23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
Известия 12:47
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