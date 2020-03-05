Политика
ГЛАС.RUТурецкий спецназ препятствует выдворению беженцев из Греции
В ответ греческие власти попытались силой выдавить обратно на территорию Турции беженцев, проникших в страну, пишут "РИА Новости".
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Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин.
Политика
США осудили планы МУС расследовать военные преступления в Афганистане
В ноябре 2016 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что, по имеющимся данным, можно предположить, что ЦРУ и военные США в Афганистане совершали пытки и другие военные преступления в ходе допросов.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Футбол
Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен
Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Политика
Путин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле
Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Шоу-бизнес
Кудрявцеву заменили на Бузову на премии «Муз-ТВ»
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию
В случае если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Происшествия
Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом
Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Футбол
Экс-игрок сборной Дании Каленберг заразился коронавирусом
Бывший полузащитник сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте «Брондбю».
Кино
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена из-за коронавируса
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
Сирия, 5 марта: в ВС Турции сообщили о новых потерях
Во время переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле турецкие СМИ сообщили ещё об одной потере в личном составе военнослужащих, участвующих в операции на территории Идлиба.
Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Армия и оружие
Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо
Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Кремле прокомментировали «минирование» самолетов
В Кремле прокомментировали "минирование" самолетов. Подобными сообщениями занимаются российские спецслужбы.