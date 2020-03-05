Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUТурецкий спецназ препятствует выдворению беженцев из Греции

В ответ греческие власти попытались силой выдавить обратно на территорию Турции беженцев, проникших в страну, пишут "РИА Новости".
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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В Екатеринбурге устроят салют в связи с годовщиной смерти Сталина

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В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
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Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

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«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
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Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
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В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
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Экс-игрок сборной Дании Каленберг заразился коронавирусом

Бывший полузащитник сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте «Брондбю».
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В Кремле прокомментировали «минирование» самолетов

В Кремле прокомментировали "минирование" самолетов. Подобными сообщениями занимаются российские спецслужбы.
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