с чего всё началось

Более 47 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. По его словам, беженцы покидают Турцию через Эдирне — приграничный с Болгарией и Грецией город.

Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев

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