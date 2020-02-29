Политика
РБКТурция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев
Более 47 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. По его словам, беженцы покидают Турцию через Эдирне — приграничный с Болгарией и Грецией город.
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с чего всё началось
Число беженцев, пересекших границы Турции с ЕС по состоянию на 23:50 (мск) 29 февраля, превысило 47 тыс., сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в Twitter.Коммерсантъвчера в 17:35
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