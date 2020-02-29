Политика

РБКРБКТурция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев

Более 47 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. По его словам, беженцы покидают Турцию через Эдирне — приграничный с Болгарией и Грецией город.
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с чего всё началось
Число беженцев, пересекших границы Турции с ЕС по состоянию на 23:50 (мск) 29 февраля, превысило 47 тыс., сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в Twitter
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Коммерсантъвчера в 17:35

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Турция открыла границу с ЕС для беженцев

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RT на русскомвчера в 18:20

Границу Турции и ЕС пересекли более 47 тыс. беженцев

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Эхо Москвывчера в 10:07

Турция открыла границы с Европой для беженцев из Сирии

Lenta.ruвчера в 05:26

Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев

РБКвчера в 18:40
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Общество

В Таиланде зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса

Власти Таиланда подтвердили первую смерть в результате заражения коронавирусом нового типа на территории страны.
ТАСС вчера в 23:59
Экономика

Названа возможная сумма потерь в случае отмены НДФЛ для бедных

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Известия 27 февраля в 12:07
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Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

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Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.
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Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод. Такие результаты опубликованы по состоянию на 1 января 2019 года.
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru 27 февраля в 15:00
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс 28 февраля в 08:30
Здоровье

Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего употреблять в пост

Диетологи поделились информацией о том, какие продукты лучше всего употреблять в Великий пост, сообщает ТАСС.
Невские Новости вчера в 23:53
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МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском вчера в 07:30
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В парке «Остров мечты» в день открытия сломались два аттракциона

По словам представителей пресс-службы тематического парка, проблемы возникли на аттракционах «Бездна Первого Крэнга» и «Молот судьбы».
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Экономика

Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Известия 28 февраля в 07:41
Киберспорт

Evil Geniuses покинули IEM Katowice по CS:GO

Cyber.sports.ru 27 февраля в 09:50
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Политика

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
РИА Новости вчера в 21:30
Хоккей

Алтыбармакян подпишет контракт с «Чикаго»

Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян подпишет контракт с «Чикаго», сообщает The Athletic. Его контракт с клубом КХЛ истекает 1 мая.
Спорт-Экспресс вчера в 18:23
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM 28 февраля в 21:49
Армия и оружие

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Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) призвала Евросоюз и США «усилить давление» на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина.
Взгляд.ру вчера в 23:18
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК вчера в 10:23
Спорт

Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.
RT на русском вчера в 08:37
Общество

Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти

Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
News.ru 28 февраля в 10:38
Экономика

Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 28 февраля в 05:50
Общество

Абэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
REGNUM вчера в 11:06
Общество

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RT на русском вчера в 14:55
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 28 февраля в 02:37
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

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Gazeta.SPb 28 февраля в 17:50
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Общество

American Airlines приостановила полеты в Милан из-за «снижения спроса»

В сообщении компании говорится, что подобное решение принято из-за снижения спроса на эти рейсы. Возобновить полеты планируется с 25 апреля.
Красная весна вчера в 23:03
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