Политика

Газета.RuГазета.RuТурция пропустила в Евросоюз более 76 тысяч беженцев

Сойлу уточнил, что по состоянию на 9.55 по мск 1 марта число мигрантов, отправившихся в Европу из Турции составляет 76 тысяч 358 человек. Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, поскольку не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов.
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Сулейман Сойлу
По состоянию на 23:50 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 47 113
— Сулейман Сойлу, турецкий политикRT на русском вчера в 18:20

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
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