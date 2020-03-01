По состоянию на 23:50 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 47 113

Сойлу уточнил, что по состоянию на 9.55 по мск 1 марта число мигрантов, отправившихся в Европу из Турции составляет 76 тысяч 358 человек. Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, поскольку не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов.

Турция пропустила в Евросоюз более 76 тысяч беженцев

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