Турция пообещала России масштабную войну в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

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