Армия и оружие

Avia.proAvia.proТурция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Турция пообещала России масштабную войну в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
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Сирийская ловушка для Эрдогана. Что ставит на кон турецкий президент, угрожая России и Сирии новой кампанией

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Армия и оружие

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