Армия и оружие
Avia.proТурция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Турция пообещала России масштабную войну в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
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Армия и оружие
Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Истории про Пеккалу переведены на 22 языка, по всему миру продано более миллиона книг.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича
Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Здоровье
Законопроект о лекобеспечении больных СМА отправлен на доработку
Группа депутатов ЛДПР в феврале 2020 года внесла в Госдуму законопроект, предполагающий включение СМА с 2021 года в госпрограмму «14 ВЗН».
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Армия и оружие
Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX
Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Политика
В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене
Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Экономика
Центробанк пересмотрел основания для блокировки счетов
Речь идет об изменении перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, при которых банк может приостановить операции по счетам организации или физлица.
Экономика
Микробизнес обяжут принимать оплату картами и по QR-коду
В четверг, 20 февраля, стало известно, что в РФ намерены обязать микробизнес принимать оплату картами и по QR-коду.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Политика
Песков не стал отвечать на вопрос, как прожить на 12 тысяч рублей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, как в России прожить на 12 тысяч рублей.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Происшествия
Протестующие в Новых Санжарах грозят сжечь санаторий, где разместят украинцев из Уханя
На некоторых автобусах разбиты окна. Беснующаяся толпа грозит ночью сжечь санаторий, в котором будут размещаться люди.
Авто
Марка DS показала тизер новой модели
Французский премиальный бренд DS представил тизер своей новой модели.
Политика
Глава ЕП назвал проект бюджета Евросоюза неприемлемым
Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что проект семилетнего бюджета Евросоюза, который обсуждают в четверг на экстренном саммите ЕС, неприемлем для парламента.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
Футбол
Сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА
Международная федерации футбола (ФИФА) опубликовала сегодня на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России сохранила за собой 38-е место.
Экономика
Кудрин назвал объем неосвоенных средств федерального бюджета 2019 года
Расходы федерального бюджета РФ 2019 года в объеме 1,12 трлн рублей остались неосвоенными, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 19 февраля в ходе общения с журналистами.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Общество
В России принят закон о бесплатном питании для школьников
Краснодар, 19 февраля – Юг Times.Закон приняла вчера Госдума. Учеников младших классов теперь будут обеспечивать в школах горячим питанием.