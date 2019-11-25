Армия и оружие
РБКТурция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400
Тестирование проводится, чтобы проверить связь между системами ПВО и самолетами, сообщает газета. В начале ноября Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд.
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МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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В войска РФ вместо отечественных радиостанций поставляли китайские аналоги
При исполнении государственного контракта, заключённого с Минобороны России в рамках гособоронзаказа, вместо радиостанций российского производства ООО «Компас-Р» в 2016 году поставило в войска дешёвые аналоги, изготовленные в Китае, — сообщили в Главной военной прокуратуре.
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Заместитель Бокерии назначена врио директора центра им. Бакулева
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия освобожден от должности директора НМИЦ им. Бакулева и назначен его президентом.
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Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
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Хакеры украли данные свыше 1 млрд пользователей Сети
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
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