Армия и оружие

РБКРБКТурция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

Тестирование проводится, чтобы проверить связь между системами ПВО и самолетами, сообщает газета. В начале ноября Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд.
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Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК05:49

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета04:15

Турция тестирует радары С-400

Газета.Ru04:00

СМИ узнали о тестировании Турцией радаров от С-400

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ТАСС03:49

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РИА Новости03:47

Турция начала испытания радиолокационных систем С-400

REGNUM03:37
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