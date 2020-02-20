Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин могут провести переговоры в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.

Турция рассказала о переговорах с Россией по Идлибу

Футбол Президент «ПСЖ» ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что генеральная прокуратура Швейцарии завела в отношении него дело о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки конфедераций.

Экономика Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка.

Политика Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах В Лас-Вегасе (штат Невада) прошли очередные, девятые по счету дебаты политиков, желающих выдвинуться на президентских выборах в США от Демократической партии.

Общество Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Гаджеты Redmi K30 Pro 5G с выдвижной камерой позирует на новом рендере Ранее «АСТЕРА» писала, что в Redmi K30 Pro 5G установят флагманский процессор Snapdragon 865, 5G модем, дисплей с частотой обновления 120 Гц и основную камеру с датчиком Sony IMX686 на 64 Мп.

Политика Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.

Общество Путин почтил в Петербурге память Собчака Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.

Происшествия Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика Вологодский областной суд признал виновными в смерти опекаемого ребенка супругов Юлию и Евгения Блохиных и назначил им 22 года колонии на двоих, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Политика Лондон призвал Москву прекратить отправлять гумконвои в Донбасс Постпред отметила, что России стоит участвовать в доставке международной гуманитарной помощи Донбассу, поскольку ее механизмы предусмотрены в минских договоренностях.

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.

Армия и оружие Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.

Общество В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.

Происшествия Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.

Экономика Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля Представители Пенсионного фонда России заявили, что по новым правилам с 1 июля пенсии будут перечисляться только на банковские карты "Мир".