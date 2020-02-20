Политика

Капитал страныКапитал страныТурция рассказала о переговорах с Россией по Идлибу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин могут провести переговоры в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
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Кратко о заявлениях, которые указывают на вектор отношений Москвы и Анкары и будущее Идлиба

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RT на русском03:16

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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Эрдогана

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Президент «ПСЖ» ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что генеральная прокуратура Швейцарии завела в отношении него дело о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки конфедераций.
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Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах

Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах В Лас-Вегасе (штат Невада) прошли очередные, девятые по счету дебаты политиков, желающих выдвинуться на президентских выборах в США от Демократической партии.
Коммерсантъ 02:25
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Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

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Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Lenta.ru 06:15
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Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
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Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Lenta.ru 18 февраля в 04:06
Происшествия

Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком

Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:34
Происшествия

В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви

В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва.
Газета.Ru 06:49
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Лондон призвал Москву прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Постпред отметила, что России стоит участвовать в доставке международной гуманитарной помощи Донбассу, поскольку ее механизмы предусмотрены в минских договоренностях.
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку на окрестности города Джебала

Политика Сегодня вчера в 14:54
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Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье

Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
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Армия и оружие

Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту

Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.
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Путин призвал очистить от криминала важнейшие отрасли экономики

Президент России Владимир Путин призвал защитить важнейшие отрасли российской экономики от криминала. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 08:52
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
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Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

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Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
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Стриженовы вручили особый подарок Заворотнюк и Чернышеву

Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
ToDay News Ufa вчера в 17:07
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