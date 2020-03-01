Армия и оружие
iReactorТурция рассказала о военной операции в Идлибе
Глава Министерства национальной обороны Турции добавил, что с начала проведения операции якобы были уничтожены один БПЛА, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки-гаубицы, три системы ПВО и нейтрализованы более 2 000 сирийских военных, пишет ФАН.
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