Как заявил на мероприятии управляющий турецкой Armada Shipping Махмут Унсал, на которого ссылается центр, в последнее время возросла стоимость перевозок, возникли проблемы со страхованием и обеспечением топливом.
"Турция, находящаяся на перекрестке трех континентов, может стать портовым хабом для России. Наша ассоциация и турецкие порты готовы быть посредниками, мы всегда сможем найти точки соприкосновения", - пообещал Бильгин.
На территорию Белоруссии заходят украинские диверсионно-разведывательные группы, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович в эфире программы «Арсенал» на «ВоенТВ» — телекомпании Министерства обороны страны.
"Метеорологическое лето (переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше), которое в Москве обычно наступает 28 мая, немного опоздает и придет лишь с летом календарным", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.