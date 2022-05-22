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Турция разработает новые маршруты для поставки продукции российского АПК

Как заявил на мероприятии управляющий турецкой Armada Shipping Махмут Унсал, на которого ссылается центр, в последнее время возросла стоимость перевозок, возникли проблемы со страхованием и обеспечением топливом.
Интерфакс
Ешил подчеркнул, что Турция готова представлять интересы российских компаний и в других странах.
Интерфакс
"Турция, находящаяся на перекрестке трех континентов, может стать портовым хабом для России. Наша ассоциация и турецкие порты готовы быть посредниками, мы всегда сможем найти точки соприкосновения", - пообещал Бильгин.
Интерфакс
Товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией в прошлом году составил $6,179 млрд.
Московский Комсомолец

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Турция планирует открыть новые маршруты для поставок российской сельхозпродукции
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