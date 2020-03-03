Армия и оружие
Вести.RuТурция сбила еще один самолет ВВС Сирии
В конструкции машины предусмотрены два узла для подвески вооружения: бомб, управляемых и неуправляемых ракет. Ранее Турция уже сбила 2 фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.
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Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Хоккей
«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии
3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
Общество
Борис Джонсон после рождения ребенка намерен уйти в декрет
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен взять отпуск по уходу за ребенком, когда его сын или дочь появится на свет.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Политика
МИД Армении ответил Турции: Вам не место в карабахском урегулировании
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила сегодня, 3 марта, на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по Карабаху, а также на вопрос о возможности вовлечения Анкары в процесс урегулирования карабахского конфликта.
Единоборства
Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере
Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.
Общество
Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
Происшествия
В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы
Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Общество
Появилось видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час
Ролик снимали на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час.
Футбол
Быстров: я ещё не тренер. Тренеришка, скорее. Помощничек
Тренер сборной России U17 Владимир Быстров рассказал о своей работе в штабе национальной команды, который возглавляет его бывший партнёр по «Зениту» Александр Кержаков.
Экономика
Патрушев заверил в поддержке отраслей сельского хозяйства Дагестана
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Общество
«Победа» сократит количество полетов в Италию
Российская бюджетная авиакомпания "Победа" поменяет программу полетов в Италию.
Политика
В ЕС прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Греции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную в марте 2016 года.
Происшествия
AP: число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 19
Число погибших в результате торнадо, произошедшего в штате Теннесси в ночь на вторник, выросло до 19.
Авто
BMW представил электрокар BMW i4
Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Наука
Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ
Здоровье
Рошаль призвал наказывать за слухи о коронавирусе
РИА "Новости" / Владимир Трефилов За распространение недостоверной информации о новом коронавирусе необходимо наказывать, уверен глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Политика
Порошенко назвал власть Украины коллективным Зеленским
«Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.
Общество
Абрамович погасил долги Достоевского
«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
Авто
В Германии показали новый Audi A3 Sportback
Компания Audi представила в Германии пятидверный хетчбэк A3 Sportback нового поколения.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.