с чего всё началось

В конструкции машины предусмотрены два узла для подвески вооружения: бомб, управляемых и неуправляемых ракет. Ранее Турция уже сбила 2 фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.

Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

Экономика ФРС США снизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Политика МИД Армении ответил Турции: Вам не место в карабахском урегулировании Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила сегодня, 3 марта, на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по Карабаху, а также на вопрос о возможности вовлечения Анкары в процесс урегулирования карабахского конфликта.

Единоборства Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.

Происшествия В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.

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Политика Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Политика В ЕС прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Греции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную в марте 2016 года.

Здоровье Рошаль призвал наказывать за слухи о коронавирусе РИА "Новости" / Владимир Трефилов За распространение недостоверной информации о новом коронавирусе необходимо наказывать, уверен глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Политика Порошенко назвал власть Украины коллективным Зеленским «Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.