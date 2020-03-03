Армия и оружие

Вести.RuВести.RuТурция сбила еще один самолет ВВС Сирии

В конструкции машины предусмотрены два узла для подвески вооружения: бомб, управляемых и неуправляемых ракет. Ранее Турция уже сбила 2 фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.
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с чего всё началось
"В рамках операции "Весенний щит" был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам [сирийского] режима", - сообщается в Twitter
 турецкого оборонного ведомства.
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Тренер сборной России U17 Владимир Быстров рассказал о своей работе в штабе национальной команды, который возглавляет его бывший партнёр по «Зениту» Александр Кержаков.
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BMW представил электрокар BMW i4

Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
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