с чего всё началось

Истребитель F-16 ВВС Турции сбил в сирийской провинции Идлиб самолет армии президента Сирии Башара Асада. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает телеканал Orient в своем Twitter-аккаунте.

Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Авто Alfa Romeo Giulia получила версию GTA Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.

Общество Дерипаска подал иск против Навального Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против оппозиционера Алексея Навального. Заявление касается фактов, имеющих юридическое значение.

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Экономика Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций, и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.

Игры Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.

Наука Ученые назвали возраст найденной у Крымского моста терракотовой головы Найденная археологами перед строительством Крымского моста в 2017 году античная терракотовая голова была создана в V веке до нашей эры и скорее всего крепилась на корабле.

Политика В Госдуму внесена поправка в Конституцию о федеральных территориях Поправкой устанавливается возможность создания не входящих в состав субъектов РФ федеральных территорий в соответствии с федеральным законом, которым будет определяться организация публичной власти на таких территориях.

Происшествия В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.

Космос Ученые обнаружили планету, которая может быть пригодна для жизни Ранее предполагалось, что K2-18b из-за своего большого размера похожа на уменьшенную версию Нептуна, чем на увеличенную версию Земли, но после проведенного учеными цифрового моделирования выяснилось, что на изучаемой планете возможно наличие жидкой воды, а температура и состав атмосферы, обогащенной водородом, создают пригодные для обитания условия.

Происшествия Обвиняемый в хищениях бизнесмен Израйлит переведен под домашний арест Смольнинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения обвиняемому в хищениях и легализации денежных средств экс-главе компании «Усть-Луга» Валерию Израйлиту, переведя его из СИЗО под домашний арест.

Экономика Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40% Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.

Здоровье Сооснователь Apple Возняк назвал себя «нулевым пациентом» с коронавирусом Сооснователь компании Apple Стив Возняк напугал своих подписчиков в Twitter сообщением о том, что он и его жена Джанет Хилл могли быть "нулевыми пациентами" с коронавирусом в США.

Общество В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".

Политика Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.