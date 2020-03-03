Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет

Истребитель F-16 ВВС Турции сбил в сирийской провинции Идлиб самолет армии президента Сирии Башара Асада. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает телеканал Orient в своем Twitter-аккаунте.
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с чего всё началось
"В рамках операции "Весенний щит" был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам [сирийского] режима", - сообщается в Twitter
 турецкого оборонного ведомства.
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