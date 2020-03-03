Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТурецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA. Информацию об инциденте подтвердили в министерстве обороны Турции, пишет «РИА Новости».
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Турция сбила самолет сирийских ВС

Московский Комсомолец Турция05:17

Минобороны Турции заявило, что военные сбили самолет сирийских ВС

ТАСС04:57

В минобороны Турции сообщили о результатах операции «Весенний щит»

Газета.Ru05:11

Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Коммерсантъ04:50

Турция сообщила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолёте

RT на русском04:42

Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет

Lenta.ru04:26

Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

РИА Новости04:54
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Футбол

Президент «Интера» назвал клоуном главу Серии А

Президент миланского "Интера" Стивен Чжан подверг жесткой критике главу итальянской Серии А Паоло даль Пино, возмутившись решением о переносе ряда матчей 26-го тура чемпиоата из-за вспышки коронавируса.
ProstoProSport 00:56
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Музыка

Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении

У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
РИА Новости 05:21
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Общество

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Здоровье

Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Piter.tv вчера в 04:14
Происшествия

Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

РИА Новости 04:58
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Коммерсантъ 02:29
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
РБК 02:54
Армия и оружие

В Кремле надеются минимизировать риск конфронтации России и Турции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле надеются абсолютно минимизировать риск конфронтации между российскими и турецкими силами.
РЕН ТВ 05:16
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Армия и оружие

Два российских военных самолета перелетели на Хмеймим через Турцию

Два военно-транспортных самолета ВКС РФ в минувшее воскресенье, первого марта, прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Что происходит вчера в 06:53
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
Газета.Ru вчера в 12:41
Футбол

Александр Кокорин забил свой первый мяч за «Сочи»

Нападающий Александр Кокорин забил свой первый мяч за «Сочи» в официальных играх.
BetOn 01 марта в 14:09
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 11:40
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 05:14
Футбол

Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства был фанатом „Спартака“»

Новобранец "Спартака" форвард Александр Соболев рассказал о своём переходе в московский клуб из "Крыльев Советов" на правах аренды.
Sport.ru 05:00
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Армия и оружие

Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России

Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России. Об этом "РИА Новостям" заявил гендиректор компании "ВПК" Александр Красовицкий.
Piter.tv 00:48
Политика

Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию

В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Происшествия

Более 330 уголовных дел о врачебных ошибках дошли до суда в 2019 году

Более 330 тысяч уголовных дел, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, направлены в суды.
ТАСС 05:10
Космос

Решена загадка гигантских «ватных» планет

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой это несоответствие объясняется тем, что кажущийся гигантский размер «рыхлой» планеты обусловлен кольцами.
Lenta.ru 05:12
Политика

Супервторник в США пройдет без гея и миллиардера

Демократическая партия США готовится к Супервторнику, который пройдет 3 марта.
Независимая газета вчера в 13:05
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Футбол

Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.
Российская газета вчера в 23:27
Армия и оружие

СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков

Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Avia.pro 03:00
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
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